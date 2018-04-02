صور .. بورسعيد تحتفل بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة

بورسعيد - محمد عزام

احتفلت محافظة بورسعيد مساء اليوم الإثنين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية؛ حيث نظمت العديد من الاحتفاليات الجماهيرية بمختلف الأحياء ومدينة بور فؤاد.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" الاحتفالية الجماهيرية التي نظمتها حملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي أقيمت بشارع طرح البحر.

أقيمت الاحتفالية على أنغام السمسمية التراثية لفرقة بورسعيد للآلات الشعبية، في حضور العشرات من الأهالي الذين تراقصوا على أنغامها .

وأقيمت العديد من الاحتفاليات الأخرى كانت إحداها بمدينة بور فؤاد وأخرى بحي الشرق وحي الزهور أيضًا.