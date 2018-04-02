صور.. بدء الاحتفالات بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة بزفتى

صور.. بدء الاحتفالات بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة بزفتىالإثنين، 02 أبريل 2018 05:40 م
جانب من الاحتفال
الغربيه محمد طارق
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شهدت الجزيرة أمام مجلس المدينة بمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، احتفالات كبيرة عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية بنسبة 97.8% من إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.
وخرج المئات بمدينة زفتى والقرى التابعة لها بمسيرة إلى مكان الاحتفال رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت السيارات المثبت عليها مكبرات الصوت بإذاعة الأغانى الوطنية.
فيما قامت سيدات بإطلاق الزغاريد احتفالاً بفوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.
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