صور.. انطلاق مسابقة التفوق الكشفى على مستوى 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مهرجان ومسابقة التفوق الكشفى لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، بمدرسة الزهراء الابتدائية شارك فيها طلاب يمثلون 13 إدارة تعليمية لجميع المراحل التعليمية، وتشكلت لجنة التقييم من الدكتور طارق مكاوى مدير إدارة الكشافه بالوزارة وطارق فتحى عضو لجنة الوزارة ومحمود العنانى عضو لجنة الوزارة

جاء ذلك بحضور صلاح الدين عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وسلامة الويشى مدير عام التعليم العام بالمديرية، وصلاح فهمى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بالمديرية، ومنال أبو المجد الموجة العام للتربية الرياضية بالمديرية، وهالة النواصرة مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وقال شهد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة شارك فيها كل الأعمار السنية من الحضانة إلى طلاب الثانوية العامة، وسيتم تصعيد الفرق الفائزة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، شارك فى المهرجان الأطفال والطلاب من ذوى الإعاقات "الصم والبكم والمكفوفين والتربية الفكرية: بالمرحلة الابتدائية والإعدادية وطلاب الثانوى العام وطلاب المدرسة الثانوية الفندقية ومرحلة البراعم "رياض الأطفال".

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومارس الطلاب والأطفال العديد من الأعمال، وتنافس الكشافون فى ممارسة أنشطة حياة الخلاء بإقامة الخيام والطهى الخلوى ونماذج الريادة، والإسعافات الأولية وممارسة أنشطة اللياقة البدنية".



الأطفال يشاركون فى مسابقة التفوق الكشفي



وكيل الوزارة ولجنة التقييم



مشاركة الأطفال ولجنة التقييم



فعاليات فرق الكشافة



تحية العلم



جانب من الحضور فى المسابقة