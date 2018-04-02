video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. انطلاق مسابقة التفوق الكشفى على مستوى 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:42 م
صور.. انطلاق مسابقة التفوق الكشفى على مستوى 13 إدارة تعليمية بكفر الشيخ جانب من ألعاب الأطفال





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مهرجان ومسابقة التفوق الكشفى لجميع المراحل على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، بمدرسة الزهراء الابتدائية شارك فيها طلاب يمثلون 13 إدارة تعليمية لجميع المراحل التعليمية، وتشكلت لجنة التقييم من الدكتور طارق مكاوى مدير إدارة الكشافه بالوزارة وطارق فتحى عضو لجنة الوزارة ومحمود العنانى عضو لجنة الوزارة

 

 جاء ذلك بحضور صلاح الدين عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور طارق عمارة عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، وسلامة الويشى مدير عام التعليم العام بالمديرية، وصلاح فهمى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، ووفاء عبد الله المدير العام التنفيذى بالمديرية، ومنال أبو المجد الموجة العام للتربية الرياضية بالمديرية، وهالة النواصرة مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

 

وقال شهد صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة شارك فيها كل الأعمار السنية من الحضانة إلى طلاب الثانوية العامة، وسيتم تصعيد الفرق الفائزة للمنافسة على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف عثمان، لـ"اليوم السابع"، شارك فى المهرجان الأطفال والطلاب من ذوى الإعاقات "الصم والبكم والمكفوفين والتربية الفكرية: بالمرحلة الابتدائية والإعدادية وطلاب الثانوى العام وطلاب المدرسة الثانوية الفندقية ومرحلة البراعم "رياض الأطفال".

 

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومارس الطلاب والأطفال العديد من الأعمال، وتنافس الكشافون فى ممارسة أنشطة حياة الخلاء بإقامة الخيام والطهى الخلوى ونماذج الريادة، والإسعافات الأولية وممارسة أنشطة اللياقة البدنية".

الأطفال يشاركون فى مسابقة التفوق الكشفي
الأطفال يشاركون فى مسابقة التفوق الكشفي

 

وكيل الوزارة ولجنة التقييم
وكيل الوزارة ولجنة التقييم

 

مشاركة الأطفال ولجنة التقييم
مشاركة الأطفال ولجنة التقييم

 

فعاليات فرق الكشافة
فعاليات فرق الكشافة

 

تحية العلم
تحية العلم

 

جانب من الحضور فى المسابقة
جانب من الحضور فى المسابقة

 

جانب من العاب الأطفال
جانب من العاب الأطفال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم كفر الشيخ يحصل على المركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

كشافه




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة