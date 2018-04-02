صور.. الأمن السعودى يضبط 20 حوضا لصناعة الخمور فى جدة







وكالات الأنباء

نفذت قوات الأمن السعودى حملة ضبطت خلالها 52 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات إفريقية وأتلفت 20 حوضا للخمور و200 جالون معدة للترويج، أنشأها المخالفون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

واستهدفت حملة الأجهزة الأمنية فى محافظة جدة، غابات وأحراش شرقى المحافظة، اتخذها مخالفون من جنسيات إفريقية وحولوها إلى مصانع للعرق المسكر، والذى يصنعونه باستخدام مياه الصرف الصحى.



الأمن السعودى بجوار أحواض الخمور



جانب من الأحواض