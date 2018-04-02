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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:56 ص
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صور.. الأمن السعودى يضبط 20 حوضا لصناعة الخمور فى جدة

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:23 ص
صور.. الأمن السعودى يضبط 20 حوضا لصناعة الخمور فى جدة الأمن السعودى





وكالات الأنباء
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نفذت قوات الأمن السعودى حملة ضبطت خلالها 52 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات إفريقية وأتلفت 20 حوضا للخمور و200 جالون معدة للترويج، أنشأها المخالفون، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

واستهدفت حملة الأجهزة الأمنية فى محافظة جدة، غابات وأحراش شرقى المحافظة، اتخذها مخالفون من جنسيات إفريقية وحولوها إلى مصانع للعرق المسكر، والذى يصنعونه باستخدام مياه الصرف الصحى.

الأمن السعودى بجوار أحواض الخمور
الأمن السعودى بجوار أحواض الخمور

 

جانب من الأحواض
جانب من الأحواض

 

ضبط 200 غالون من الخمور بين الأحراش في جدة بالسعودية
ضبط 200 غالون من الخمور بين الأحراش في جدة بالسعودية

 


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السعودية

جدة

خمور




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