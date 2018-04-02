video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الآلاف بقنا يحتشدون بميدان العروسة للاحتفال بفوز الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:35 م
صور.. الآلاف بقنا يحتشدون بميدان العروسة للاحتفال بفوز الرئيس السيسى احتفالات قنا





قنا - هند المغربى
إضافة تعليق

احتشد الآلاف من أهالى مراكز شمال محافظة قنا أبوتشت فرشوط نجع حمادى دشنا والوقف، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية. 

وردد المشاركون فى الاحتفالات الهتافات الوطنية وتحيا مصر فيما تم وضع شاشات عرض لبث الأغانى الوطنية نظم الاحتفالية حملة كلنا معاك، فيما أعلنت الحملة عن تنظيم 3 احتفالات بميادين الساعة بمدينة قنا والعروسة بنجع حمادى والنوبة بمدينة قوص.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبرز 5 هاشتاجات على تويتر تحتفل بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئاسة

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة