صور.. الآلاف بقنا يحتشدون بميدان العروسة للاحتفال بفوز الرئيس السيسى

صور.. الآلاف بقنا يحتشدون بميدان العروسة للاحتفال بفوز الرئيس السيسىالإثنين، 02 أبريل 2018 07:35 م
احتفالات قنا
قنا - هند المغربى
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احتشد الآلاف من أهالى مراكز شمال محافظة قنا أبوتشت فرشوط نجع حمادى دشنا والوقف، للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.
وردد المشاركون فى الاحتفالات الهتافات الوطنية وتحيا مصر فيما تم وضع شاشات عرض لبث الأغانى الوطنية نظم الاحتفالية حملة كلنا معاك، فيما أعلنت الحملة عن تنظيم 3 احتفالات بميادين الساعة بمدينة قنا والعروسة بنجع حمادى والنوبة بمدينة قوص.
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