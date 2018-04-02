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صور.. اضبط مخالفة.. كابلات كهرباء مكشوفة تهدد حياة أطفال الرحاب ببورسعيد

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:56 م
صور.. اضبط مخالفة.. كابلات كهرباء مكشوفة تهدد حياة أطفال الرحاب ببورسعيد جانب من الكابلات المكشوفة





بورسعيد - محمد فرج
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رصدت عدسة لـ"اليوم السابع" كابلات مكشوفة وأسلاك عارية وسط الطريق العام بمنطقة مساكن الرحاب ببورسعيد تهدد حياة المارة وسط تجاهل المسئولين بحى الضواحى وقطاع الكهرباء، فضلا عن غضب واستياء من الأهالى خوفا من عبث الأطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم ذهابا وإيابا.

وقال فكرى هاشم السيد سائق أحد سكان منطقة الرحاب بالعمارة رقم 18 بحى الضواحى  لـ "اليوم السابع"، إن الكابلات المكشوفة والأسلاك العارية تهدد حياة أطفالهم أثناء توجههم لمدارسهم خلال الفترة الصباحية والعودة، فضلا أن الكابلات دوما تغمرها مياه الصرف الصحى مؤكدا، "رفعنا شكوانا للمسئولين لردم الكابلات حفاظا على أرواح أطفالنا ولكن دون جدوى".

 وناشد أهالى الرحاب المحافظ اللواء عادل الغضبان التدخل قبل أن تحدث كارثة تؤدى إلى صعق الأطفال بسبب تجاهل المسئولين بكهرباء حى الضواحى ،كابلات الكهرباء مكشوفة على سطح الأرض بالطريق العام.

جانب من الكابلات أمام أحد عمارات الرحاب بحى الضواحى
جانب من الكابلات أمام إحدى عمارات الرحاب بحى الضواحى

 

وسط الطريق العام كلابلات مكشوفة تهدد حياة الأطفال
وسط الطريق العام كلابلات مكشوفة تهدد حياة الأطفال

 

كابلات الكهرباء مكشوفة وسط القاذورات
كابلات الكهرباء مكشوفة وسط القاذورات

 

كابلات بجوار احد أعمدة الإنارة بالطريق العام
كابلات بجوار احد أعمدة الإنارة بالطريق العام

 


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