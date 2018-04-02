صور.. احتفالات فى شرم الشيخ بفوز السيسى فى انتخابات الرئاسة







جنوب سيناء – فايزة مرسال

نظمت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" حفل كبير بمشارك المئات من أهالى شرم الشيخ والسائحين بمنطقة السوق القديم للاحنتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الرئاسية ثانية بحضور القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمن الاحتفال عدد من العروض منها التنورة كما رفع المشاركين الأعلام مردرين الاغانى الوطنية منها "تسلم الايادى وياحبتي يامصر وقالوا علينا إيه" وقام بعض الفنانين منهم الفنانة هند الصباحى والفنان عمر خورشيد وفرقة الطور التراث من شرم الشيخ تقديم الأغانى الوطنية .

وكان قد فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، رسميًا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، أمام مُنافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي حصل على 656.534 ألف صوت.