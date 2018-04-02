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صور .. احتفالات بمراكز شباب الإسكندرية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:49 م
صور .. احتفالات بمراكز شباب الإسكندرية بعد إعلان فوز الرئيس السيسى





الإسكندرية جاكلين منير
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شهدت مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، احتفالات بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية، حيث تجمع الشباب داخل المراكز الشبابية لمتابعة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
 
وقال أحمد عوض عضو مجلس إدارة مركز شباب النصر بشرق الإسكندرية، إن شباب المركز يتقدمون بالتهنئة الى الرئيس السيسى ولمصر بإعلان النتيجة وفوزة بفترة رئاسية ثانية، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن فوز الرئيس بتلك النسبة المرتفعة جاء تعبيرًا عن رغبة الشعب المصرى فى استكمال المشوار الذى بدأه الرئيس السيسى، وأضاف قائلاً: نتمنى مزيدًا من الإنجازات وتحقيق شعار الثورة "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، كما وعد الرئيس ونتمنى له ولمصر التوفيق.
 
 كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن فوز عبد الفتاح خليل إبراهيم السيسي، برئاسة مصر فى انتخابات الرئاسة 2018 بعد حصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتًا، بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة.
 
 

 


 


 


 


 
 
 

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