صور.. إزالة 44 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمركزى جرجا وطما فى سوهاج







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدى واقعة على الاراضى الزراعية ، وذلك تأتي في إطار جهود المحافظة والدولة في القضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها .

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان له، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية بيت خلاف بمشاركة الإدارة الزراعية مركز قروي بيت داوود وتأمين قوات قطاع الجنوب ومركز جرجا ، حيث تم ازالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.