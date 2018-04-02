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صور.. إزالة 44 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمركزى جرجا وطما فى سوهاج

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:13 ص
صور.. إزالة 44 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمركزى جرجا وطما فى سوهاج جانب من حملة الإزالات





سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بحملة مكبرة لإزالة 11 حالة تعدى واقعة على الاراضى الزراعية ، وذلك تأتي في إطار جهود المحافظة والدولة في القضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حفاظا عليها .

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا فى بيان له، أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بناحية بيت خلاف بمشاركة الإدارة الزراعية مركز قروي بيت داوود وتأمين قوات قطاع الجنوب ومركز جرجا ، حيث تم ازالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف .

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزارعية بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف. 

ومن جانب أخر ، أعلن محافظ سوهاج عن تنفيذ 33 قرار إزالة لحالات تعدى على مساحة 21 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز طما ، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحفاظ عليها .

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ،أن الحملة التى شارك فيها عمال ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ، ومهندسى الإدارة الزراعية بطما وقوة تأمين من مركز شرطة طما وبحضور نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، قامت بإزالة تعديات الأهالى على مساحة 21 قيراط أراضى زراعية ، وهى عبارة عن قواعد اسمنتية وعشش وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك ، مؤكدا على عدم التهاون فى إزالة أى تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق مركز طما تنفيذا لتوجيهات المحافظ .

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية برصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وإزالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك .

ازالات جرجا (2)
ازالات جرجا 
ازالات جرجا (3)
ازالات جرجا 
ازالات جرجا (4)
ازالات جرجا 
ازالات جرجا (5)
إزالات جرجا 

 


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