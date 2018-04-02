صور.. أهالى العوامية يحتفلون بمولد الشيخ أحمد أبو غطاس بالتحطيب







الأقصر - أحمد مرعى

شهدت منطقة العوامية بوسط مدينة الأقصر احتفالات الأهالى بمولد الشيخ أحمد أبو غطاس" وذلك عبر تنظيم حلقات التحطيب ولعبة العصا والمزمار الصعيدى الشعبى، وسط احتفالات عدد من المواطنين بالمنطقة، والتى تستمر حتى مساء اليوم الاثنين، وتقام بصورة سنوية فى تلك الفترة.

ويعتبر الشيخ أحمد أبو غطاس، هو الشيخ "أحمد أبو مخدم" الذى تم تأسيس مقام له فى عام 1604 ميلادية، وكان يشتهر بكونه يسير على المياه بنهر النيل عبر فرش منديل كبير يستخدمه على مياه النهر ويصبح كقطعة خشبية يسير عليها أعلى مياى نهر النيل دون الغرق، فتم إطلاق عليه لقب "أبو غطاس".

وتقام الاحتفالات بمولد الشيخ أحمد أبو مخدم الشهير بـ"أحمد أبو غطاس" فى كل عام عبر تنظيم حلقات الذكر والمزمار الشعبى الصعيدى، وحلقات التحطيب والمرماح بالخيول بمشاركة شباب المحافظة والصعيد، وذلك فى شهر رجب من كل عام احتفالاً بذكرى الشيخ الجليل الذى له كرامات كبيرة فى المنطقة.



أهالى العوامية يحتفلون بمولد الشيخ "أحمد أبوغطاس" بالتحطيب والمرماح والمزمار الصعيدى



جانب من لعبة سباقات الخيول خلال الاحتفالات



الأهالى يحتفلون بحلقات التحطيب فى منطقة العوامية



لعبة التحطيب خلال فعاليات الاحتفال بالمولد



سباقات المرماح خلال احتفالات المولد



جانب من احتفالات أهالى العوامية بالمولد