صور.. أهالى الشرقية يحتشدون احتفالا بفوز السيسى بالانتخابات

صور.. أهالى الشرقية يحتشدون احتفالا بفوز السيسى بالانتخاباتالإثنين، 02 أبريل 2018 05:42 م
أهالى الشرقية يحتشدون احتفالا بفوز السيسى بالانتخابات
الشرقية – فتحية الديب
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احتشد المئات من أهالى محافظة الشرقية ، أمام ديوان عام المحافظة للاحتفال بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية ثانية وحصوله على أعلى الأصوات من محافظة الشرقية، وفقًا للمؤشرات الأولية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات عقب انتهاء العملية الانتخابية.
وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من أدلوا بأصواتهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا فى انتخابات الرئاسة 2018 ، وأن الرئيس السيسي حصل على نسبة 97.08% من أصوات الناخبين الصحيحة.
وكانت الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الماضى، والتصويت فى الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 مارس الماضى، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددى للأصوات فى اللجان العامة.
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