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صور.. أهالى الإسماعيلية يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:41 م
صور.. أهالى الإسماعيلية يحتفلون بفوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية جانب من الاحتفالية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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شهدت منطقة الغابة وميدان عرابى وميدان التل الكبير وميدان عثمان احمد عثمان بمحافظة الإسماعيلية  توافد آلاف المواطنين للمشاركة فى الاحتفاليات التى تنظمها جميعة "من أجل مصر" وحملة بكرة لينا أولا واخيرا للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية.

 

ورفع المواطنون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى مرددين هتافات: "تحيا مصر تحيا مصر".

 

كان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من أدلوا بأصواتهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا فى انتخابات الرئاسة 2018، وأن الرئيس السيسى حصل على نسبة 97.08% من أصوات الناخبين الصحيحة.

 

وكانت الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الماضى، والتصويت فى الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 مارس الماضى، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددى للأصوات فى اللجان العامة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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