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صور.. أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى بالميادين

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:53 م
صور.. أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى بالميادين أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى





الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت ميادين أبو الحجاج الأقصري وصلاح الدين ومنطقة المنشية، وشارع التلفزيون، تنظيم احتفالية عقب الإعلان الرسمي عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، برعاية جمعية من أجل مصر، وعدد من الأحزاب السياسية.

وقبل بدء توافد الأهالي تواجدت قوات الأمن، والإسعاف، في تلك المناطق، استعدادًا لانطلاق مسيرة كبرى، يتبعها احتفالية بميدان أبو الحجاج، تنظمها جمعية في حب مصر بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

وكان قد فاز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2018، رسميًا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، حصوله على 21 مليونًا و835 ألفًا و387 صوتًا، أمام مُنافسه المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي حصل على 656.534 ألف صوت.

أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى بالميادين (1)
 

 

أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى بالميادين (2)
 

 

أهالى الأقصر يبدأون الاحتفالات بفوز الرئيس السيسى بالميادين (3)
 

 


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