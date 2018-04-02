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صور.. آلاف اليهود يحتشدون فى القدس لحضور صلاة "كوهانيم" بمحيط الجدار الغربى

الإثنين، 02 أبريل 2018 10:51 ص
صور.. آلاف اليهود يحتشدون فى القدس لحضور صلاة "كوهانيم" بمحيط الجدار الغربى آلاف اليهود يحضرون صلاة "كوهانيم" بالقدس





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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احتشد الآلاف من اليهود فى القدس لحضور صلاة ما يسمى "كوهانيم" السنوية، أو "نعمة الكاهن" بجوار الجدار الغربى فى المدينة القديمة فى القدس.

ويحتفل اليهود المتواجدين فى فلسطين، وأرجاء العالم بعيد الفصح وهو ما تزعم الكتب اليهودية أنه احتفال بمناسبة تحررهم من العبودية فى مصر القديمة حين قادهم نبى الله موسى للنجاة من فرعون .

وفى السياق ذاته، شارك الآلاف من اليهود بالصلوات التقليدية في الحائط الغربي بساحة البراق، وذلك في إطار الاحتفال بعيد العرش “سوكوت” أوائل العام الجارى .

وتجمع كبار الحاخامات وأدوا صلاة يطلق عليها اسم بركة الكهنة بالعربية، وأموا حشودا من جميع أنحاء إسرائيل والعالم، وتقام هذه الصلوات 3 مرات في السنة خلال الأعياد اليهودية: “سوكوت” و“عيد الفصح” و“شفوعوت”.

احتشاد اليهود فى القدس
احتشاد اليهود فى القدس

 

اليهود يؤدون صلاة كوهانيم فى القدس
اليهود يؤدون صلاة كوهانيم فى القدس

 

اليهود يؤدون طقوسهم فى القدس
اليهود يؤدون طقوسهم فى القدس

 

صلاة اليهود فى القدس
صلاة اليهود فى القدس

 

طقوس غريبة لليهود بجوار الحائط الغربى
طقوس غريبة لليهود بجوار الحائط الغربى

 

 

 


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صلاة كوهانيم

محيط الجدار الغربى




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