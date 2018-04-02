صحة الإسكندرية : مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية

أعلنت مديريه الشئؤن الصحيه بالإسكندريه،إطلاق مسح طبى شامل للامراض غير المعدية بجانب فيروس سى طبقا لتعليمات الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة.



وأوضحت المديرية فى بيان اليوم أنه تم البدء فى اجراء أول مسح طبى شامل للامراض الغير معدية السكر والضغط والسمنة للكشف المبكرعن هذه الأمراض.

كما تم اكتشاف اصابه 878 مرضى بالالتهاب الوبائي ((فيروس سي)) منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء علي الاصابه بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.



وأوضحت دكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية أنه تم اجراء التحاليل الطبيه 16816مواطنا من مناطق المندرة وسموحة وبرج العرب الجديدة وأبيس 8 بالإضافة إلى القوافل متمركزه باربعه نقاط بالحضره والمعموره والدخيله والعامريه تعمل 7 ايام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف اجراء التحاليل الطبيه لجميع سكان المناطق الاربعه سن الـ18 سنه.

كما يتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتله الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضي السكر لمركز العلاج وصرف العلاج 277 مريضا وتحويل 319 حاله لمركز العلاج.

