video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الإسكندرية : مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:46 م
صحة الإسكندرية : مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية قافلة طبية - أرشيفية





الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

أعلنت مديريه الشئؤن الصحيه بالإسكندريه،إطلاق مسح طبى شامل للامراض غير المعدية بجانب فيروس سى طبقا لتعليمات الدكتور أحمد عماد الدين راضى  وزير الصحة.

وأوضحت المديرية فى بيان اليوم أنه تم البدء فى اجراء أول مسح طبى شامل للامراض الغير معدية السكر والضغط والسمنة للكشف المبكرعن هذه الأمراض.
 
كما تم اكتشاف اصابه 878 مرضى بالالتهاب الوبائي ((فيروس سي)) منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي ضمن مبادره رئيس الجمهوريه للقضاء علي الاصابه بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وأوضحت دكتورة ميرفت السيد المسئول الاعلامى بالمديرية أنه تم اجراء التحاليل الطبيه 16816مواطنا من مناطق المندرة وسموحة وبرج العرب الجديدة وأبيس 8 بالإضافة إلى القوافل متمركزه باربعه نقاط بالحضره والمعموره والدخيله والعامريه تعمل 7 ايام اسبوعيا من التاسعه صباحا وحتي الخامسه مساءا وتستهدف اجراء التحاليل الطبيه لجميع سكان المناطق الاربعه سن الـ18 سنه.
 
كما يتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتله الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضي السكر لمركز العلاج وصرف العلاج 277 مريضا وتحويل 319 حاله لمركز العلاج.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة الإسكندرية تضبط 800 كيلو فسيخ غير صالحة للاستهلاك قبل شم النسيم

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

صحة الاسكندرية

فيروس سى




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة