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رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:48 ص
رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة يصل إلى الكويت فى زيارة رسمية رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة عثمان غزالى





أ ش أ
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وصل رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، عثمان غزالى، والوفد المرافق له، إلى الكويت، اليوم الاثنين، فى زيارة رسمية للبلاد يجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكان على رأس مستقبلى عثمان غزالى بمطار الكويت الدولى، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ويضم الوفد المرافق لرئيس جمهورية جزر القمر المتحدة كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولى صيف محمد الأمين، ووزير المالية والميزانية سيد على شيخان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالدولة.

 

 

 


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