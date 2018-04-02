رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض العلمى لقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية

افتتح اليوم الاثنين الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية المعرض العلمى الدائم لقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، بمبنى الكلية بحضور الدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد رئيس الجامعة المشروعات واستمع لفكرة كل مشروع وناقش الطلاب فى إمكانية تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع وأبدى ملاحظاته للطلاب ووعد بإقامة معرض فى الجامعة يضم المشاريع الطلابية ودعوة الشخصيات العامة للتسويق لمشروعات الطلاب ورعايتها.

أشاد الخولى بالمشروعات التى تفقدها وخاصة التى تساهم فى توفير وترشيد المياه والطاقة الكهربية ونظام أمان للسيارات والتحكم فيها عن بعد عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول ونظام أمان للمنازل ومشروع العصا الذكية لمساعدة المكفوفين وساعة يد لمساعدة مرضى الزهايمر وتحديد أماكنهم وصوب زجاجية بنظام متطور يوفر درجة الحرارة والرطوبة والمياه ويمكن التحكم فيهم من بعد وعربة لنقل البضائع الثقيلة أتوماتيكيا وروبوت يقوم بالتقاط الأشياء ووضعها فى الأماكن المخصصة لها وبدلة لقياس المؤشرات الحيوية للإنسان وماكينة لتنظيف الأرضيات ذات المساحات الكبيرة أتوماتيكيا وباستخدام مياه أقل.

وأضاف الدكتور عصام نبيل المشرف العام على المعرض أنه يقام في نسخته العاشرة، ويتضمن المشروعات الهندسية والابتكارات الجديدة على مستوى جامعات مصر، ويتضمن جزء خاص بابتكارات لمستوى ما قبل الجامعي، وعدد المشروعات المشاركة بالمعرض 40 مشروعا لطلاب جميع الفرق الدراسية بالكلية وطلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا بسرس الليان، وإدارة التعليم الذكي الموهوبين بالمنوفية، ومدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الصناعية بالسادات والمساعي القديمة بنات بشبين الكوم، والشركات الداعمة للمعرض هي noor control والنخيلي ، mind ware ,rezo ,builders. واضاف أنه سيقام حفل الختام وتوزيع جوائز المعرض يوم ١٨ أبريل الحالي بقاعة الاحتفالات بالكلية.