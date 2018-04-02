video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 06:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض العلمى لقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية

الإثنين، 02 أبريل 2018 05:48 م
رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض العلمى لقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية جانب من الافتتاح





المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

افتتح اليوم الاثنين الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية المعرض العلمى الدائم لقسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، بمبنى الكلية بحضور الدكتور عبد الناصر عبد الجواد عميد الكلية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد  رئيس الجامعة المشروعات واستمع لفكرة كل مشروع وناقش الطلاب فى إمكانية تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع وأبدى ملاحظاته للطلاب ووعد بإقامة معرض فى الجامعة يضم المشاريع الطلابية ودعوة الشخصيات العامة للتسويق لمشروعات الطلاب ورعايتها.

أشاد الخولى بالمشروعات التى تفقدها وخاصة التى تساهم فى توفير وترشيد المياه والطاقة الكهربية ونظام أمان للسيارات والتحكم فيها عن بعد عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول ونظام أمان للمنازل ومشروع العصا الذكية لمساعدة المكفوفين وساعة يد لمساعدة مرضى الزهايمر وتحديد أماكنهم وصوب زجاجية بنظام متطور يوفر درجة الحرارة والرطوبة والمياه ويمكن التحكم فيهم من بعد وعربة لنقل البضائع الثقيلة أتوماتيكيا وروبوت يقوم بالتقاط الأشياء ووضعها فى الأماكن المخصصة لها وبدلة لقياس المؤشرات الحيوية للإنسان وماكينة لتنظيف الأرضيات ذات المساحات الكبيرة أتوماتيكيا وباستخدام مياه أقل.

وأضاف الدكتور عصام نبيل المشرف العام على المعرض أنه يقام في نسخته العاشرة، ويتضمن المشروعات الهندسية والابتكارات الجديدة على مستوى جامعات مصر، ويتضمن جزء خاص بابتكارات لمستوى ما قبل الجامعي، وعدد المشروعات المشاركة بالمعرض 40 مشروعا لطلاب جميع الفرق الدراسية بالكلية وطلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا بسرس الليان، وإدارة التعليم الذكي الموهوبين بالمنوفية، ومدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج الصناعية بالسادات والمساعي القديمة بنات بشبين الكوم، والشركات الداعمة للمعرض هي noor control والنخيلي ، mind ware ,rezo ,builders. واضاف أنه سيقام حفل الختام وتوزيع جوائز المعرض يوم ١٨ أبريل الحالي بقاعة الاحتفالات بالكلية.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بلجنة المنشآت الجامعية لمتابعة المشاريع

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المنوفيه

جامعه المنوفيه




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة