رئيس جامعة القناه : انشاء مصنع أدوية تدريبى للطلاب و صيدلية نموذجية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الطبي لكلية الصيدلة على انشاء مصنع أدوية تدريبي خاص بكلية الصيدلة إلى جانب صيدلية نموذجية مركزية سيتم الانتهاء منها 2019 وكذلك مخازن مركزية تدار بنظام الشبكات فالصيدلى لن يعمل بالطريقة التقليدية فكل منظومة الدواء يتم الآن تحديثها و تطويرها.

وأوضح غراب فى بيان له اليوم إلى أن كلية الصيدلة بيته الأول ويسعى لتطويرها وتطوير مهنة الصيدلة و خاصة صناعة الدواء التى تواجه الكثير من التحديات من تسعير و توافر فالدواء هو الأساس فى العلاج بعد التشخيص، وأن مركز المعلومات الدوائية الذى تم تفعيلة فى المستشفى الجامعى والتخصصي يشكل نقله نوعية هامة و كذلك الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفيات الجامعية كل ذلك التطوير يضع مهنة الصيدلة فى نصابها الصحيح، وأن المرحلة القادمة مرحلة مهارات وخبرات إلى جانب الدراسة ومن هنا رأت إدارة الجامعة ضرورة.

جاء هذا خلال افتتاح المؤتمر الطلابى البحثى الرابع اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، والذى نظمتة كلية الصيدلة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس وإشراف الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة دينا ابو المعاطى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ،والدكتور إسماعيل سلامة منسق المؤتمر.

وقال الدكتور إسماعيل سلامة منسق المؤتمر أن هذا المؤتمر يمثل حصاد العام الجامعى 2017- 2018 للنشاط البحثى الطلابى للكلية و إيمانا من دور الكلية فى تحقيق التواصل و نقل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس و الطلاب، حيث بدأت فكرة من مشاركة الطلاب فى الأبحاث العلمية داخل مختلف الأقسام العلمية للكلية و كان الهدف إضافة مهارات جديدة للطلاب و تحقيق هذا الهدف بما سترونه من المشاركة الفعالة للطلاب فى هذا المؤتمر سواء بإلقاء عروض تقديمية أو المشاركات بملصقات علمية