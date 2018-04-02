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حكومة اليمن تطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثيين

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:15 ص
حكومة اليمن تطالب الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثيين جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية





عدن (أ ش أ)
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طالب المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادى الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات مليشيات الحوثى خاصة بعد إحراقها مخازن المساعدات الإنسانية بمدينة الحديدة.

وقال بادى ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين، "ننتظر مواقف دولية أكثر جدية وخاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممى لليمن، مضيفا أنه لا يجب استخدام لغة المهادنة مع الحوثيين وخاصة بعد قيامهم بحرق مخازن تضم مساعدات إنسانية فى الحديدة.

ودعا برنامج الغذاء العالمى ليوضح للعالم أجمع من الذى يقف وراء حرق مخازن المساعدات.

وكان وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح قد دعا فى وقت سابق إلى إجراء تحقيقات أممية عاجلة فى حادثة إحراق مخازن برنامج الغذاء العالمى بمدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

من ناحية أخرى أكد العميد الركن عبده مجلى المتحدث باسم الجيش اليمنى أن القوات الشرعية حققت انتصارات لافتة ضد المتمردين الحوثيين فى معقلهم بمحافظة صعدة.

وقال مجلى ـ فى تصريح لقناة ( العربية الحدث) الاخبارية اليوم الاثنين، إن قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى سيطرت على عدة جبال ومواقع استراتيجية بصعدة، وإن هناك انتصارات فى الجبهة الجديدة التى تم اختراقها فى مديرية الظاهر وتم تحرير عدة جبال وتباب استراتيجية فيها.

وأضاف المتحدث باسم الجيش اليمنى أن قوات الشرعية تضيق الخناق على الحوثيين من عدة جبهات فى معقلها بصعدة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية ذكرت أمس أن قوات الجيش اليمنى مدعومة بطيران التحالف العربى نفذت أمس السبت، عملية عسكرية نوعية وخاطفة فى مديرية الظاهر جنوبى غرب محافظة صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من استعادة عدد من المواقع المهمة منها مناطق "حيد الأصم" وتبة "أبو عقال" و"معسكر الكمب" مركز تجمع المليشيات الحوثية .

 

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