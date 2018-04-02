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حفيد العاهل البحرينى يهنئ سوريا بالنصر فى الغوطة ويؤكد: ستعود السفارات قريبا

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:28 م
حفيد العاهل البحرينى يهنئ سوريا بالنصر فى الغوطة ويؤكد: ستعود السفارات قريبا العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى





وكالات الأنباء
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تناقلت وسائل الإعلام مباركة عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين لسوريا، بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وكتب عبد الله بن محمد آل خليفة فى تويتر: "مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش السورى فى الغوطة الشرقية مبروك لسوريا وشعبها انتصارات الجيش العربى السورى وعودة أراضيها فى الغوطة من رجس الإرهاب والمتأمرين، نبارك لسوريا وأهلها النصر على الإرهاب الذى مدرج عالميآ يقولون تبارك لايران! طيب عفرين والجيش الحر تبع تركيا ليش الصمت والمباركه لهم .!! شدخلنا فى ايران او تركيا نقول سوريا العربيه ..!"

وأضاف حفيد العاهل البحرينى "راح تعود العلاقات والسفارات فى سوريا تدريجى قريبآ من دول كثيره والبعض لا زال يردح فى كوكب اخر قلنا انتهى الفلم ..!"

ولم يتسن لنا التأكد من حقيقة هذا الحساب الذى يحمل اسم عبد الله بن محمد آل خليفة حفيد ملك البحرين، علما أن عدد روّاد هذا الحساب يتجاوز 350 ألف متابع.

 


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