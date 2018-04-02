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الإثنين، 02 أبريل 2018 03:35 م
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جلسة محاكاة للبرلمان فى إحدى مدارس الشرقية لمناقشة عدد من مشكلات المحافظة

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:47 م
جلسة محاكاة للبرلمان فى إحدى مدارس الشرقية لمناقشة عدد من مشكلات المحافظة جلسة المحاكاة





الشرقية – إيمان مهنى
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أكد خالد سعيد، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالتنشئة السياسية للنشء والشباب، وغرس قيم المواطنة من خلال تنمية ثقافة الحوار، وتقبل الاختلاف فى الآراء.

 

جاء ذلك خلال تنظيم جلسة محاكاة لبرلمان المدارس، اليوم الإثنين، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالزقازيق، بالتعاون بين إدارة البرلمان، والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم.

 

وأوضح محافظ الشرقية، أن تجربة برلمان المدارس تساهم فى تدريب الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، على قيم الديمقراطية وحرية التعبير واحترام الرأى الأخر، من خلال دمجهم فى العمل السياسى والشعبى، والتعريف بماهية وأدوات السلطة التنفيذية والتشريعية للدولة.

 

فيما قال وائل الألفى، وكيل وزارة الشباب بالشرقية، إن جلسة محاكاة برلمان المدارس، تهدف إلى التدريب وبناء الشخصية المتكاملة للنشء، والتعريف بالبرلمان وتشكيله ولجانه النوعية وعملها، والتعرف على الأدوات الرقابية للدولة.

 

وأضاف الألفى، أن جلسة المحاكاة تم تنظيمها بمشاركة 50 طالبة، كممثلين للسلطة التشريعية من خلال تقديم طلبات إحاطة واستجواب عن أهم المشكلات التى تواجههم بالمدرسة، وعرضها على السلطة التنفيذية بالجلسة، المتمثلة فى مدير الإدارة التعليمية، ومديرة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، ومدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة.


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