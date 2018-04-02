تحرير 1225 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1225 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت367 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و50 مخالفة إزالة ملصقات و72 مخالفة انتظار خاطئ وحجز14 سيارة و143 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو45 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 34 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 39 رخصة لمخالفة البيئة و 102 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 32 رخصة لمخالفة خط السير و45 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و39 مخالفة عدم صلاحية الأنوار وسحب 78 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 48 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و36 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و35 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و46 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.