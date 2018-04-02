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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:59 م
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تجمع المواطنين فى ميدان بالاس بالمنيا للاحتفال بفوز السيسي فى الانتخابات

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:23 م
تجمع المواطنين فى ميدان بالاس بالمنيا للاحتفال بفوز السيسي فى الانتخابات تجمع المواطنين بالمنيا





المنيا- حسن عبد الغفار
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بدأ المواطنون يتوافدون إلى ميدان بالاس فى محافظة المنيا  استعدادا للمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بفوز الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية وحمل "طلاب من أجل مصر"  الأعلام والتفوا حول الميدان وتغنوا بـ"قالوا إيه".

كما  شهد الميدان تواجدا أمنيا مكثفا وسيارات الإسعاف وسيارة المفرقعات لتأمين الاحتفالات.

 

 


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