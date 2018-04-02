بوتفليقة يعلن دعم الجزائر استضافة المغرب مونديال 2026







كتبت آمال رسلان

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجه بدعم استضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك بعد أسبوع من تقدم المغرب رسميا لاستضافة المونديال فى موقف أثار استغراب المراقبين حيث تسود بين البلدين مناوشات سياسية على خلفية ملف الصحراء.

وقال وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، إن "قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضى بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل اعتزاز"، مبرزا أن وزارته ملتزمة وترافق هذا القرار السيادى فى دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم".

وكان الاتحاد المغربى لكرة القدم قد تقدم، الثلاثاء الماضى رسميا بطلب استضافة بطولة كأس العالم 2026 فى مؤتمر صحفى أقيم بالدار البيضاء، وقال فوز لقجع، رئيس الاتحاد المغربى لموقع "اليوم 24" المغربى: "المغرب بما قام به خلال 20 سنة الأخيرة، آن الآوان من أجل تثمين واستثمار هذا العمل عن طريق تنظيم تظاهرة من هذا الحجم، التكاليف لن تكون بالحجم الذى سيؤثر على ميزانيتنا المالية مستقبلا، هو مشروع مغربى وترشيح لقارة، فالموقع الجغرافى، والقرب من أوروبا تعتبر من أبرز العوامل التى تقوى الملف المغربى".