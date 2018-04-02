بدء الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية فى دمياط

بدء الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية فى دمياطالإثنين، 02 أبريل 2018 04:22 م
جانب من الاحتفالات
دمياط عبده عبد البارى
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شهدت مراكز وقرى محافظة دمياط احتفالات كبيرة عقب إعلان المستشار لاشين إبراهيم فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة 97.8% من إجمالى عدد من أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.
وخرج العشرات بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا إلى الشوارع، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو نفس الحال بقرية جمصة البلد مركز كفر البطيخ وشارع الكفراوى بمدينة دمياط الجديدة.
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