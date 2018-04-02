انطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر داعش شمال شرق محافظة ديالى العراقية







بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر رفيع فى قيادة عمليات ديالى اليوم الاثنين، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب فلول تنظيم "داعش" شمال شرق المحافظة العراقية.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن قوات أمنية مشتركة انطلقت فجر اليوم، فى تنفيذ عملية عسكرية واسعة فى منطقة الخلاوية (80 كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب فلول تنظيم داعش".

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العملية تأتى فى إطار استراتيجية قيادة عمليات ديالى فى إنهاء أى وجود لخلايا داعش فى المحافظة.

وكانت عمليات ديالى قد نفذت مؤخرا سلسلة عمليات نوعية فى مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأشهر الماضية.