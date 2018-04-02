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الإثنين، 02 أبريل 2018 06:59 م
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المواطنون يتوافدون على ميادين المنيا احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أبريل 2018 06:04 م
المواطنون يتوافدون على ميادين المنيا احتفالا بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة السيدة المنتقبة





المنيا- حسن عبد الغفار
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بدأ مواطنو المنيا التوافد على ميدان بلاس للاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات رئاسة الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، وارتدت سيدة منتقبة تدعى أمل علم مصر وتجولت به احتفالا بفوز السيسي، ويحيى الاحتفالية الفنان محمد صلاح ابن المحافظة.

كما تشهد مدينة ملوى فى نفس التوقيت احتفالات كبرى لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" ابتهاجا بفوز السيسي فى الانتخابات الرئاسية.

ونسقت الأجهزة الأمنية مع رجال المرور بإخلاء ميدان بالاس من السيارات المتوقفة وإغلاق الميدان من ناحية الشرق، كما تواجدت سيارات الإسعاف والمفرقعات وسط الميدان لتأمين الاحتفالات .

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن عدد من أدلوا بأصواتهم 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا فى انتخابات الرئاسة 2018 ، وأن الرئيس السيسي حصل على نسبة 97.08% من أصوات الناخبين الصحيحة.

وكانت الانتخابات الرئاسية بدأت بالخارج أيام 16 و17 و18 مارس الماضى، والتصويت فى الانتخابات بالداخل تم أيام 26 و27 و28 مارس الماضى، وتم فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وإعلان المؤشرات المبدئية للحصر العددى للأصوات فى اللجان العامة.

منتقبة ترتدى علم مصر (1)
منتقبة ترتدى علم مصر 
منتقبة ترتدى علم مصر (2)
منتقبة ترتدى علم مصر 

 


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