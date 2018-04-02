المرصد السورى: وصول عشرات الآليات والعتاد إلى حقل العمر النفطى شرق الفرات

المرصد السورى: وصول عشرات الآليات والعتاد إلى حقل العمر النفطى شرق الفراتالإثنين، 02 أبريل 2018 08:50 ص
قوات أمريكية فى سوريا ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأنه رصد وصول عشرات الآليات تحمل على متنها عتاد ومعدات لحقل العمر النفطى الذى تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية فى شرقى نهر الفرات.
وقال المرصد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، إن هذا يأتى بالتزامن مع تبادل لإطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر شرق نهر الفرات وغربه.
يذكر أن دمشق كانت قد اعتبرت التواجد العسكرى الأمريكى على أراضيها انتهاكا للسيادة السورية، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.
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