video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 10:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: وصول عشرات الآليات والعتاد إلى حقل العمر النفطى شرق الفرات

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:50 ص
المرصد السورى: وصول عشرات الآليات والعتاد إلى حقل العمر النفطى شرق الفرات قوات أمريكية فى سوريا ـ صورة أرشيفية





لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأنه رصد وصول عشرات الآليات تحمل على متنها عتاد ومعدات لحقل العمر النفطى الذى تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية فى شرقى نهر الفرات.

وقال المرصد - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الاثنين، إن هذا يأتى بالتزامن مع تبادل لإطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر شرق نهر الفرات وغربه.

يذكر أن دمشق كانت قد اعتبرت التواجد العسكرى الأمريكى على أراضيها انتهاكا للسيادة السورية، وطالبت أكثر من مرة بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يسيطر على حقل "العمر" النفطى ويتقدم فى ريف دير الزور

سوريا

القوات الامريكيه

حقل العمر النفطى

نهر الفرات

المرصد السورى

اخبار العرب




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة