المرصد السورى: مقتل قياديين اثنين من جيش الاسلام بمدينة دوما







لندن (أ ش أ)

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه قياديين اثنين من جماعة "جيش الإسلام" قتلا فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية، عثر على جثتيهما في أطراف المدينة.

وأشار المرصد السورى ـ ومقره لندن ـ إلى أن مقتلهم تم بعد التوصل لاتفاق نهائى بين "جيش الإسلام"، والجانب الروسى على الرحيل عن الغوطة ، وأضاف ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أن الاتفاق يجرى بتكتم من "جيش الإسلام" على مجريات المفاوضات أو الاتفاقات.

كان مدير المرصد رامى عبد الرحمن قد صرح في وقت سابق اليوم بأن الاتفاق الروسى مع فصيل "جيش الإسلام" المعارض المسلح للخروج من مدينة دوما بالغوطة الشرقية سيكون على 3 مراحل ، وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل السماح للعناصر السابقة فى ما يعرف بـ "الاتحاد الإسلامى" المعتزلين للقتال ولنشطاء وجرحى بالخروج من مناطق جيش الإسلام تجاه مدينة إدلب.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة دوما بهدف طمأنة المدنيين، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة ستكون بخروج من لا يرغب بالاتفاق مع الروس إلى مدينة "جرابلس".