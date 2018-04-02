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المجلس الرئاسى الليبى يطلق عملية "عاصفة وطن" لملاحقة داعش فى ليبيا

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:46 م
المجلس الرئاسى الليبى يطلق عملية "عاصفة وطن" لملاحقة داعش فى ليبيا محمد السلاك المتحدث الرسمى باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبى





كتب - أحمد جمعة
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أطلق المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى الأراضى الليبية.

وقال محمد السلاك متحدث باسم رئيس المجلس الرئاسى الليبيى، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن المجلس الرئاسى الليبية أطلق عملية عسكرية تحت عنوان "عاصفة وطن" لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا.

 

 


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