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الإثنين، 02 أبريل 2018 03:31 م
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القضاء العراقى يحكم بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:29 م
القضاء العراقى يحكم بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم داعش نساء داعش - صورة أرشيفية





(أ ف ب)
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أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق ست تركيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش،  حسبما أفاد مصدر قضائى فرانس برس.

وقال المسؤول أن "قاضى المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالإعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم داعش، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد".

وسبق وان أصدر القضاء العراقى فبراير الماضى، حكما بالسجن المؤبد على تركية وسورى استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقى.

وقال القاضى عبد الستار بيرقدار إن المواطنة التركية متهمة "بالتستر على أعمال مجموعة من الإرهابيين بضمنهم زوجها الذى ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى برغم علمها".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة أصدرت حكما آخر بالسجن المؤبد بحق إرهابى سورى الجنسية عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى واشتراكه بالهجوم على القطعات العسكرية العراقية".

وحكم القضاء العراقى مؤخرا بالإعدام على جهادية ألمانية انضمت لتنظيم داعش، وكان الحكم الأول الذى يصدر بحق مواطنة أوروبية.


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