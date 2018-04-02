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العبادى يؤكد فشل محاولات إثارة الخلافات بين الجيش والحشد الشعبى والبيشمركة

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:36 م
العبادى يؤكد فشل محاولات إثارة الخلافات بين الجيش والحشد الشعبى والبيشمركة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى





بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الاثنين، فشل محاولات إثارة الخلافات بين الجيش والحشد الشعبى والبيشمركة، مشيرًا إلى بدء صفحة جديدة من صفحات التحدى بعد النصر والوحدة.

وقال العبادى - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية،  "بدأنا صفحة جديدة من صفحات التحدى بعد النصر والوحدة ونحن على يقين بأننا سننتصر فى صفحة البناء والإعمار"، موضحًا أن العراق اليوم بلد متقدم بعد أن كان العالم يتوقع بأنه انتهى وتقسم ولكننا حين توحدنا وصمدنا حققنا معجزة النصر.

وأشار إلى فشل محاولات إثارة الخلافات بين الجيش والحشد الشعبى والبيشمركة لكنهم وقفوا وقفة بطولية، مشددًا بالقول "أدعوكم لأن لا تستمعوا لمن يحاولون بث اليأس فى قلوب المواطنين".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى مدينة تكريت.  

 


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