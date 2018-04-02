الخارجية الفلسطينية: أمامنا خياران للتحرك فى الأمم المتحدة ضد مجازر الاحتلال







أ ش أ

أكد وزير الشئون الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، أن هناك خيارين ضمن التحرك الفلسطينى المقبل فى الأمم المتحدة، إما الطلب من الأمين العام أنطونيو جوتيريس ترجمة اقتراحه حول تشكيل لجنة تحقيق بمجازر قوات الاحتلال فى غزة أو تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال المالكى - فى تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاثنين - إن مشاوراتنا مستمرة مع كافة الأطراف للتحرك نحو مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، حسب تعليمات الرئيس، من أجل تشكيل لجنة تحقيق فى أحداث يوم الأرض بقطاع غزة على اعتبار أن ما قامت به قوات الاحتلال يعد جريمة حرب حسب القانون الدولى الإنسانى.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المرتقبة فى الرياض، أفاد وزير خارجية فلسطين، بأنه سيجرى قريبا إضافة ملف المجازر التى ارتكبها الاحتلال قبل أيام فى غزة بعد اعتماد مشاريع القرارات الفلسطينية خلال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب الشهر الماضى تمهيدا لإقرارها فى القمة، وحول الاعتراف بدولة فلسطين، قال المالكى، إن الجهود الفلسطينية متواصلة فى هذا الإطار، مشيرا إلى اجتماع برلمان سلوفينيا الذى سيبحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين هذا الشهر وكذلك متابعة هذا الموضوع مع الجانب الفرنسى الذى ينتظر نتائج لقاء ماكرون ترامب فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى وعلى ضوئه سيحدد مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من استغلال اليمين الحاكم فى إسرائيل المناسبات الدينية والأعياد اليهودية من أجل ترويج وتسويق مواقفه وأيديولوجيته الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة، وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن تكثيف الجمعيات الاستيطانية وبدعم وإسناد من الوزارات والهيئات الحكومية الإسرائيلية فى المواقع الأثرية والمحميات الطبيعية الواقعة فى الأرض الفلسطينية هو استمرار لسياسات اليمين المتطرف الهادفة للسيطرة على المزيد من الأرض والمياه والمواقع الأثرية وتغيير معالم الأرض.

وأكدت أن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة سبسطية وموقعها الأثرى وإزالة اللافتات الإرشادية التى وضعتها وزارة السياحة والأثار الفلسطينية هو انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وبينت أنها تعمل مع بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار والأطراف المعنية محليا ودوليا لضمان سرعة التحرك على مستوى مجلسى السياحة العالمى وحقوق الإنسان و"اليونسكو" وغيرها لردع سلطات الاحتلال ومنعها من الاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية، علما أن هناك عشرات التقارير المحلية والدولية التى توثق تلك الانتهاكات الجسيمة.

وعلى صعيد متصل، حذر عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية شعوان جبارين، مما ستحمله الأيام القادمة جراء التصعيد الإسرائيلى المتواصل فى إطار سياسة رسمية تدعو للقتل ويقف على رأسها أعلى هرم فى إسرائيل.

وطالب جبارين، فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، المحكمة الجنائية الدولية بالانتهاء من الفحص الأولى لجرائم الاحتلال والانتقال للتحقيق الفعلى ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، وأعرب جبارين، عن أمله بأن يتم ترجمة دعوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتشكيل لجنة دولية رسمية للتحقيق فى أحداث يوم الأرض مشيرا إلى أنه يجرى توثيق كافة ما يتعرض له شعبنا من جرائم لتزويد لجنة التحقيق بها.