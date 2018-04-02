الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود الإعلامية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب







كتب مصطفى عنبر

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تضافر الجهود الإعلامية، فى مواجهة ظاهرة الإرهاب التى تهدد أمن واستقرار دول المنطقة والعالم.

ودعت الجامعة إلى ضرورة تفعيل القرارات الصادرة من قبل فرق العمل والاجتماعات الوزارية المعنية بدور الإعلام فو التصدى لمحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار الدكتور فوزي الغويل مدير الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أمام الاجتماع التاسع عشر لفريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب الذى انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء لدى الجامعة العربية وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية فى منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وحذر الغويل من خطورة المرحلة التى تمر بها الأمة العربية مؤكدا أنها تستدعى العمل على تنفيذ كافة القرارات التى تصدر عن الفريق على أرض الواقع وترجمتها إلى برامج لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وقال الغويل إن فريق الخبراء المعنى بمتابعة دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب تم تشكيله منذ عام 2006 ويزاول مهامه بانتظام ويأتى فى إطار حرص الدول الأعضاء بالجامعة على متابعة المستجدات إزاء دور الإعلام لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

يناقش الاجتماع على مدى يوم واحد ما تم تنفيذه من التوصيات الصادرة للاجتماع الـ18 للفريق والمستجدات المتعلقة بشأن الإرهاب فى المنطقة وبحث سبل تضافر الجهود العربية لمكافحته، بالإضافة إلى متابعة الخطوات التنفيذية للخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، المتضمنة إقامة العديد من الفعاليات مثل "مؤتمرات، ندوات، دورات تدريبية، وملتقيات علمية، وإعداد دراسات وأبحاث علمية تتعلق بمكافحة الإرهاب، مدتها الزمنية خمس سنوات.

يشار إلى أن فريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب من ضمن الفرق التى تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب ويعقد اجتماعه مرتين كل عام سواء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو إحدى الدول الأعضاء لدى الجامعة، ومن مهام الفريق إصدار توصيات استرشاديه تتعلق بمكافحة الإرهاب، وترفع تلك التوصيات إلى مجلس وزراء الإعلام العرب فى مايو المقبل لاعتمادها.