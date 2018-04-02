التغير المناخى وضعف الشتلات يرفعان تكلفة إنتاج الفراولة بالإسماعلية







الإسماعيلية محمد عوض

بدأ المزارعون بالإسماعيلية، هذه الأيام في جني ثمار الفراولة لهذا الموسم ، أملين أن تساهم أسعار البيع في تعويض ارتفاع كلفة الإنتاج و تعويض نسبة فقد الثمار المتأثرة بالتغير المناخي .

مع أول خيوط الفجر يبدأ صاحب المزرعة في متابعة المزارعين المكلفين بجمع ثمار حقله بقرية المحسمة بالإسماعيلية حيث يجرى جمع ثمرات الفراولة الناضجة وفرزها بعيدًا عن التالفة، قبل أن تجمع في في صناديق بلاستيكية وتجهيزها للبيع المحلي.

يبدأ التجهيز لموسم الفراولة منذ منتصف يونيو ، حيث يعمل المزارعون على تنمية الشتلات وتغريزها، وفي منتصف أغسطس تمهد الأرض الزراعية قبل زراعة الفراولة منتصف سبتمبر.

تحتل الإسماعيلية المكانة الثالثة بين المحافظات المنتجة للفراولة بعد البحيرة والقليوبية، ويبدأ موسم التصدير إلى الأسواق الأوروبية والعربية منذ منتصف شهر مارس حتي يونيو من كل عام في مدينة الإسماعيلية، و مكانة الفراولة هنا تأتي ثانيا بعد محصولها الأشهر " المانجو".

يقول عادل أبو العمدة أحد أصحاب مزارع الفروالة: الموسم هذا العام مختلف، لأن مواعيد الزراعة تغيرت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء، لذلك لم تنتج الأرض إنتاجها المعهود.

وأرجع العمدة ضعف الإنتاج إلي ضعف شتلات الزراعة ، وعدم الإعتماد علي تقنيات جديدة لإنتاج شتلات مقاومة للأفات والتغيرات المناخية التى أثرت علي كمية الفراولة المنتجة .

وأضاف لـ "اليوم السابع "، " الفراولة من المحاصيل المجدية إقتصاديا ولكن تكلفة الإنتاج في تزايد بسبب إرتفاع أسعار الومبيدات والفيتامينات، ولكن ما يعوضه القدرة علي التصدير ولكن ليس كل أراضي الإسماعيلية تعتمد علي التصدير، و أنا أبيع المحصول بالسوق المحلي، حيث تستخدم في مصانع العصائر والمربي".

وبحسب العمدة ارتفعت " تكلفة زراعة الفدان الواحد من الفراولة إلي 50 ألف جنيه في الموسم، وتكلف الموسم الماضي 30ألف جنيه، وتزيد بسبب متطلبات الأرض، وينتج الفدان الواحد 25 طنا تقريبا، و قد يغطي في معظم الأحيان نفقات الإنتاج".

تباع الفراولة من الحقول بسعر 7 جنيهات ونصف للكيلو الواحد ، لكنها تباع في الأسواق للمستهلك بسعر يبدأ من 10 جنيها.

ووصل حجم صادرات الإسماعيلية الزراعية، وصل إجمالي الصادرات خلال عام 2017 إلي 8 مليون و 339 ألف دولار، طبقا لتقرير رسمي لديوان مديرية الزراعة.

يشكو أحد المزارعين من عدم توفر شتلات من اجيال جديدة مقاومة للأفات وتغيرات المناخية مما يؤثر علي حجم الإنتاج، ويقول، نتابع إنتاج الفراولة في أوروبا لديهم تقنيات متطورة لتطوير أنواع جديدة من الشتلات أقوي مما نزرعها هنا، ونحتاج إلي انواع جديدة مناسبة للتغيرات المناخية لأن الفراولة تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعةةوأيضا بطول فترة الأمطار.

ويضطر مزارعو قرية المحسمة وقرية السويدات أشهر مناطق زراعة الفراولة بالإسماعيلية إلي علاج التربة بإضافة رمال لاستيعاب نسبة المياه الجوفية المتزايدة.