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التحالف العربى: رصد صاروخ باليستى باتجاه ظهر الجنوب السعودى سقط داخل اليمن

الإثنين، 02 أبريل 2018 08:32 م
التحالف العربى: رصد صاروخ باليستى باتجاه ظهر الجنوب السعودى سقط داخل اليمن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى





الرياض (أ ش أ)
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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى، اليوم الإثنين، رصد صاروخ باليستى أطلق من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضى اليمنية "محافظة صعدة" تجاه محافظة ظهر الجنوب السعودية وسقط داخل الأراضى اليمنية.

وقال المالكى - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، إن "قوات الدفاع الجوى للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستى من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضى اليمنية محافظة صعدة، وأن الصاروخ كان باتجاه ظهران الجنوب وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"، مشيرًا إلى أن الصاروخ سقط داخل الأراضى اليمنية على مسافة (1.75) كلم من الحدود الجنوبية للمملكة.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائى من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيرانى للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية فى تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممى (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمى والدولي، مؤكدًا أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفًا للقانون الدولى الإنسانى.

 


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