اضبط مخالفة.. أسلاك محولات أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المواطنين بقنا







قنا - وائل محمد

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود أسلاك عارية لمحولات أعمدة كهرباء الضغط العالى الموجودة بقرية الطويرات بمحافظة قنا، ما يعرض حياة المواطنين للمخاطر.

وأظهرت الصور وجود أسلاك كهرباء تظهر من محولات الكهرباء عارية داخل عدد من المحاصيل الزراعية بالقربة من الطريق الصحراوى الغربى على مدخل قرية الطويرات مما يهدد حياة المارين والمحاصيل الزراعية للخطر.

وقال محمود سيد من قرية الطويرات أنهم قدموا العديد من الشكاوى لشركة الكهرباء دون استجابة مما يهدد حياة المواطنين ، ويجب أن يكون هناك إصلاح لتلك الأعمدة المنتشرة فى الزراعات.



أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية



أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية



أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية



أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية