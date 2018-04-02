video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 01:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. أسلاك محولات أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المواطنين بقنا

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:11 م
اضبط مخالفة.. أسلاك محولات أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المواطنين بقنا أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية





قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

رصدت كاميرا اليوم السابع وجود أسلاك عارية لمحولات أعمدة كهرباء الضغط العالى الموجودة بقرية الطويرات بمحافظة قنا، ما يعرض حياة المواطنين للمخاطر.

وأظهرت الصور وجود أسلاك كهرباء تظهر من محولات الكهرباء عارية داخل عدد من المحاصيل الزراعية بالقربة من الطريق الصحراوى الغربى على مدخل قرية الطويرات مما يهدد حياة المارين والمحاصيل الزراعية للخطر.

وقال محمود سيد من قرية الطويرات أنهم قدموا العديد من الشكاوى لشركة الكهرباء دون استجابة مما يهدد حياة المواطنين ، ويجب أن يكون هناك  إصلاح لتلك الأعمدة المنتشرة فى الزراعات.

 

أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية (1)
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية 
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية (2)
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية 
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية (3)
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية 
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية (4)
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية 
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية (5)
أعمدة الضغط العالى العارية تهدد المحاصيل الزراعية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور اضبط مخالفة.. أعمال حفر تهدد المارة أمام مستشفى الداخلة العام

اخبار مصر

اضبط مخالفة

اخبار محافظة قنا

قرية الطويرات




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة