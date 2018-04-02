ارتفاع حصيلة الشهداء فى صدامات غزة إلى 17 فلسطينيا

ارتفاع حصيلة الشهداء فى صدامات غزة إلى 17 فلسطينياالإثنين، 02 أبريل 2018 09:51 ص
اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال فى غزه
(أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم وزارة الصحة فى غزة، اليوم الاثنين، أن شابا فلسطينيا توفى صباح الاثنين متاثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلى خلال الصدامات الجمعة فى خان يونس بجنوب القطاع فى جنوب القطاع.
وقال اشرف القدرة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن "الشاب فارس الرقب (29 عاما) استشهد صباح اليوم (الاثنين) متاثرًا بجروح اصيب بها الجمعة بعيار نارى فى البطن شرق خان يونس". وبذلك يرتفع الى 17 عدد الشهداء الفلسطينيين فى هذه المواجهات التى سقط فيها أكثر من 1400 جريح أيضا.
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