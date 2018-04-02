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الإثنين، 02 أبريل 2018 03:32 م
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"إير فرانس" تسيير 75% من رحلاتها الطويلة غدا بسبب إضراب موظفيها

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:02 م
"إير فرانس" تسيير 75% من رحلاتها الطويلة غدا بسبب إضراب موظفيها طيران إير فرانس ـ صورة أرشيفية





باريس (أ ش أ)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" انها ستسير غدا الثلاثاء، %75 من رحلاتها بسبب اضراب موظفيها للمرة الرابعة والذين يطالبون بزيادة %6 فى الرواتب.

و قالت "اير فرانس"-فى بيان صادر اليوم- انها ستقوم غدا بتسيير نسبة 75% من رحلاتها الطويلة،و67% من رحلاتها المتوسطة،و نحو 85% من الرحلات القصيرة.

وأوضحت الشركة أن نسبة حوالى 33% من الطيارين سيشاركون فى الاضراب،مقابل أكثر من نسبة 20% من موظفى الملاحة التجارية،و حوالى نسبة 15% من الأطقم الأرضيّة .

ونصحت " إير فرانس " المسافرين على متن رحلاتها غدا الثلاثاء، بإرجاء سفرهم،أو تغيير الموعد،دون تحمل رسوم تغيير الحجز.

وكانت عشر نقابات "ممثلة " لموظفى "اير فرانس" فى مختلف القطاعات،قد دعت إلى الإضراب غدا،وذلك للمرة الرابعة،بعد اإاضرابات التى نظمت أيام 22 فبراير،و 23 و30 مارس الماضيين،ودعت إلى إضرابات أخرى أيام 7 و10 و11 أبريل الجارى.

يذكر أن فرنسا ستشهد خلال الأيام القادمة إضرابات عدة لا سيما فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية "اس إن سى إف" وينضم إلى عمال السكك الحديدية غدا الثلاثاء، عمال جمع النفايات وقطاع الطاقة الذين يطالبون ايضا بتحسين اوضاعهم.

و نصحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية المسافرين بعدم استخدام القطارات اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، حتى صباح الخميس المقبل، وباستخدام وسائل نقل بديلة.

و حذر رئيسها جيوم بيبى،من أن الاضراب سيؤثر على الاف المسافرين يوميا، موضحا ان رحلات القطارات سيتم تسييرها بنِسَب تختلف من مناطق إلى أخرى وستتراوح بين 12 % و30 % .

جدير بالذكر أن نقابات عمال القطارات فى فرنسا قررت الاضراب يومين من "أصل خمسة " حتى 28 يونيو القادم،أى ما يعادل 36 يوم إضراب،بصورة إجمالية.

 


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