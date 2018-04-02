إغلاق 105 عيادة خاصة ومعمل لعدم حصولها على التراخيص بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إغلاق 105 عيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة افتتحها أصحابها دون ترخيص وتمارس عملها بالمخالفة.

وأكد بيان للمحافظة أن القرار شمل 62 عيادة خاصة، و5 مراكز أشعة،و26 معملا للتحاليل الطبية، و5 مراكز للنظارات الطبية الخاصة ،و3 معامل للأسنان بدائرة المحافظة.