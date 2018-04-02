أهالى السويس يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة على أنغام السمسمية

أهالى السويس يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة على أنغام السمسميةالإثنين، 02 أبريل 2018 09:00 م
جانب من الاحتفالات
السويس- سيد نون
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احتفل المواطنين بمحافظة السويس فور إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة بالاحتشاد بميدان الأربعين وكورنيش السويس الجديد، معبرين عن فرحتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.
وقدمت فرق الفنون الشعبية عدد من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية بكورنيش السويس، وأمنت قوات الشرطة بالسويس الميادين وكورنيش السويس الجديد خلال الاحتفالات، وتفقد مدير أمن السويس اللواء محمد جاد قوات التأمين.
وردد المواطنين هتافات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتافات تأييد لرجال الشرطة والجيش فى مصر، مؤكدين وقوفهم بجانب الرئيس من أجل بناء مصر.
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