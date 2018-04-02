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أمير الكويت يتلقى دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:10 م
أمير الكويت يتلقى دعوة خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح





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تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان، اليوم الاثنين، رسالتين خطيتين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حيث قام بتسليمهما سفير السعودية لدى الكويت الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز.

وتضمنت الرسالة الأولى دعوة لأمير الكويت، للمشاركة فى أعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، والتى ستعقد فى مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، كما تضمنت الرسالة الثانية، دعوته لحضور الحفل الختامى، والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1)، والذى سيقام بالمنطقة الشرقية الشهر الجارى.

وعلى جانب آخر، تسلم أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، رسالة خطية من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت اليوم لرئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، الذى يزور البلاد حاليا، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الأميرى الكويتى، والتقى أمير الكويت أيضا بقصر بيان اليوم الاثنين، سفير جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية لدى الكويت بونكاو لانجسى، بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده؛ وذلك بحضور وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح.


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