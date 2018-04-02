"أمن سوهاج"يشن حملة مكبرة لضبط تجار المخدرات والسلاح







سوهاج محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج وقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام .

أستهدفت الحملة حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة ومتاجرى المواد المخدرة والهاربين من أحكام وذلك بمختلف المراكز والأقسام على مستوى المديرية وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 بندقية الية وخرطوش و3 فرد محلى الصنع و173 طلقة مختلفة وتم 92 قطعة من مخدر الحشيش.

ففى مركز شرطة أخميم تمكن الرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث المركز والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث من ضبط نادر ف ا ا 22 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره والتنفيذ عليه فـي القضايا أرقام 8489 جنايات مركز أخميم لسنة 2018 حصر رقم 1397 لسنة 2018 كلي جنوب سوهاج " إحراز سلاح ناري " غيابياً بالسجن 3 سنوات ، 14175 جنايات مركز أخميم لسنة 2017 حصر رقم 15675 لسنة 2017 كلي جنوب سوهاج " سرقة بالإكراه "

وتم ضبط بسام ك ا ا 25 سنة عامل والمطلوب للتنفيذ عليه فـي القضية رقم 3193 جنايات مركز ساقلته لسنة 2017 حصر رقم 1260 لسنة 2017 كلي جنوب سوهاج " قتل " غيابي بالإعدام وضبطه وإحضاره فـي القضية رقم 2504 إداري مركز أخميم لسنة 2017 " حيازة سلاح ناري بدون ترخيص " وضبط عبد الرحمن ع ع - وشهرته " ع" 21 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضيتين رقمي 883 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة دراجة بخارية " 880 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة بالإكراه " ويقيمون الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم وبحوزتهم و "2" بندقية FN عيار 7.62 ×51 الأولي تحمل رقم 1347615 ورقم أخر 194482 والثانية تحمل رقم 150386 ورقم أخر 126328 و "2" بندقية آلية عيار 7.62 ×39 الأولي تحمل أرقام 15015- 1954 والثانية تحمل أرقام 2853460 و "130" طلقة 7.62 × 51 وعدد "20" طلقة عيار 7.62 × 39 تحرر عن ذلك المحضر رقم 1308 إداري المركز لسنة 2018.

وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 8062 و " 2 " طلقه من ذات العيار حيازة المتهم محمد ج ح 17 سنة عاطل ومقيم الصوامعه شرق دائرة مركز أخميم تحرر عن ذلك المحضر رقم 1288 ادارى مركز أخميم لسنة 2018

وفى مركز دار السلام تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل ارقام 11951 و" 14 " طلقه من ذات العيار حيازة المتهم أيمن ع ا 30 سنة عامل - ومقيم اولاد طوق غرب دائرة مركز دار السلام جاري تحرير المحضر اللازم بمركز دار السلام

وبمركز البلينا بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 26880 E- 14 حيازة المتهم أبو الفتوح على احمد 55 سنة عامل ومقيم العمارنة / دائرة مركز البلينا - جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة البلينا وتم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الارقام حيازة المتهم احمد ج ع ن 48 سنة عامل ومقيم العوامر دائرة مركز العسيرات تحرر عن ذلك المحضر رقم 588 ادارى مركز العسيرات لسنة 2018

وبمركز طهطا تم ضبط وبندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 137511 حيازة المتهم حسن م ا ا - 29 سنة عامل ومقيم شطوره دائرة مركز طهطا - جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طهطا

وبمركز شرطة ساقلته بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 1062 B- 16 حيازة المتهم صابر م ع 28 سنة عامل ومقيم الحرادنه دائرة مركز ساقلته جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة ساقلته فرد روسي محلي الصنع وعدد "5 " طلقات من ذات العيار حيازة المتهم احمد ع م 45 سنة عامل ومقيم القرامطة شرق دائرة مركز ساقلته تحرر عن ذلك المحضر رقم 647 إداري مركز ساقلته لسنة 2018

وبمركز جرجا بندقية خرطوش عيار 12 تحمل ارقام 0709 B- 17 حيازة المتهم محمد ع م م 25 سنة عامل ومقيم خارفه دائرة مركز جرجا - جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة جرجا 0

وأنهت الحملة أعمالها بضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم فيصل ر ع ع 24 سنة عاطل ومقيم الشوكا دائرة مركز طما جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طما وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم عصام ج خ ع 40 سنة عامل ومقيم الحوارس دائرة مركز جزيرة شندويل - تحرر عن ذلك المحضر رقم 342 إداري مركز جزيرة شندويل لسنة 2018 وضبط فرد روسي محلي الصنع حيازة المتهم محمد ر ث- 35 سنة عامل - ومقيم الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج جارى تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة سوهاج.

كما تمكنت الحملة في مجال مكافحة المواد المخدرة من ضبط عبد الرحمن ع ع وشهرته " ع " 21 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره فـي القضيتين رقمي 883 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة دراجة بخارية " 880 إداري مركز أخميم لسنة 2018 " سرقة بالإكراه " ويقيمون الصوامعه شرق دائرة مركز اخميم وبحوزتهم "75 " قطعة متوسطه الحجم من مادة الحشيش المخدر و مبلغ 4750 جنيهاً بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1308 إداري المركز لسنة 2018

2وتم ضبط "7" قطع من مادة الحشيش المخدر و "5" قرص تامول المخدر ومبلغ 30 جنيهاً حيازة المتهم احمد م ع 27 سنة عامل ومقيم الوقده دائرة مركز المراغة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1016 ادارى مركز المراغة لسنة 2018 0

وتم ضبط "5" قطع من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى 20 جرام ومبلغ 235 جنيهاً وهاتف محمول وسلاح ابيض " مطواه قرن غزال " حيازة المتهم صابر ج ص ر 25 سنة عامل ومقيم جزيرة محروس دائرة مركز اخميم أثناء استقلاله الدراجة بخاريه رقم 62540 سوهاج 00 وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفت بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي - تحرر عن ذلك المحضر رقم 1001 ادارى قسم ثان سوهاج لسنة 2018.