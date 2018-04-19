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20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد

الخميس، 19 أبريل 2018 10:54 ص
20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد 20 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بينما يتواجد على الأرصفة 1 سفينة وينتظر دخول 2 سفينة، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 

 

 


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