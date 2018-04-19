20 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت اليوم الخميس موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن إجمالى حركة السفن بموانئ شرق وغرب بورسعيد 20 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 2 سفينة وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة بينما يتواجد على الأرصفة 1 سفينة وينتظر دخول 2 سفينة، وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.