​سكرتير محافظة الغربية يجتمع بالتنفيذيين لمناقشة الاستعداد لشهر رمضان

سكرتير محافظة الغربية يجتمع بالتنفيذيين لمناقشة الاستعداد لشهر رمضانالخميس، 19 أبريل 2018 06:42 م
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء طلعت منصور وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الغربية، اجتماعا بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة استعدادات المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار لاستقبال شهر رمضان الكريم، بحضور العميد مهند أبو ليمون مدير إدارة شرطة المرافق والعميد إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية والعقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين والمحاسب سامح هنداوى وكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.
واستعرض"منصور" مع التنفيذيين خطة المحافظة لإقامة معارض للسلع الغذائية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بـ 10 معارض، إلى جانب منافذ الأمن الغذائى الموجودة، والتى يصل عددها إلى 202 منفذ لتوفير السلع للمواطنين بأقل عن مثيلتها بالأسواق لمواجهة جشع التجار.
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