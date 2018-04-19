وكيل تعليم الأقصر يشهد مهرجان ختام الأنشطة التربوية لإدارة الزينية







الأقصر – أحمد مرعى

شهد طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الخميس، ختام مهرجان الانشطه التربويه الذى نظمته ادارة الزينية بمكتبة مصر العامة بالاقصر .

وتضمن معرض للأنشطة وذلك بحضور رئيس مجلس الأمناء ونقيب المعلمين ومدير إدارة الزينية والعديد من القيادات التعليمية بالادارة والمديرية.

كما أشاد بخيت فى كلمته بمستوى المعرض المنظمة والمشاركات الداخلية فيه، مشيراً الي أنه كل يوم يمر يتم تكريم ابن من ابناء الاقصر على مستوى الجمهورية مما يعد دليلا على ارتفاع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بمدارس الاقصر.

كما أنهت مديرية التربية والتعليم ، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2017 / 2018، حيث أعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الاثنين المقبل ٢٣ابريل الجارى بداية امتحانات النقل لطلاب محافظة الأقصر ، وأن امتحانات نهاية مرحلة التعليم الأساسي ( الصف الثالث الإعدادي) ستبدأ ٥ مايو المقبل .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة – في بيان صحفي - أنه تم تجهيز عدد 306 مدرسة يؤدى بها ١٢٨٦٠٢ طالب بالمرحلة الابتدائية امتحانات النقل، كما تم تجهيز 166 مدرسة يؤدى بها ٣٩٦٠٠ طالب بالصفين الاول والثانى الإعدادي امتحانات النقل، وأن ١٥٩٠٤ طالب يؤدون امتحانات نهاية مرحلة التعليم الأساسي ( الصف الثالث الإعدادي)، والتى ستبدأ السبت ٥ مايو المقبل فى ١٥١ مدرسة على مستوى المحافظة، فى حين أنه تم تجهيز 29 مدرسة ليؤدي ١٠٧٥٠ طالب بالصفين الاول والثانى الثانوى امتحانات النقل بدءاً من ٢ مايو المقبل، وفى نفس التوقيت يؤدى ١٩٨٥٦ طالب بالتعليم الفنى امتحانات الفصل الدراسي الثانى، كما أشار بخيت إلى ان أعمال التصحيح للصف السادس الابتدائي ستتم بتكليف معلمى ذات المدرسة وذلك تيسيرا على المعلمين وطبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

كما أجرى العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، جولة ميدانية بمنطقة العوامية ليتفقد إزالة السور القديم بمدرسة العوامية للغات الجديدة، وذلك خلف مدرسة الشهداء الإبتدائية، برفقته المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، وسيدة راشد مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور وكيل الإدارة.

وأكد العميد أيمن الشريف، أن العمل يجرى على قدم وساق وجارى إزالة السور القديم وبناء سور داخلى للمدرسة لفصلها عن الشارع، يذكر أن الأهالى تقدموا بشكوى للمحافظ محمد بدر محافظ الأقصر، للمطالبة بتوسعة الشارع لكى يصلح لمرور السيارات والأفراد فى ظل التطويرات التى تشهدها الأقصر اليوم.

وبالفعل استجاب المحافظ لشكوى الأهالى وقام بعمل زيارة للمنطقة، وقرر توسعة الشارع باستقطاع 4 متر من داخل سور المدرسة، والمطل على شارع جانبى ليصبح شارع 8م، وإستقطاع متر من الشارع أمام الباب الرئيسى للمدرسة ، ليصبح شارع 5م، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.