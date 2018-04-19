وفاة المصابة بحريق حضانة شباس الشهداء بمستشفى السلام التخصصى بكفر الشيخ







كفر الشيخ - محمد سليمان

لقيت "زينب سلامة عاطف"،21 سنة، المصابة بحروق بنسبة 60 % جراء حريق حضانة قرية شباس الشهداء بكفر الشيخ، مما أدى لبتر كامل للطرف العلوى الأيمن، عقب دخولها فى غيبوبة كاملة بمستشفى السلام التخصصى.

كان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، قرر نقل المريضة لمستشفى السلام التخصصى وتوفير كل السبل لراحتها، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها فى غيبوبة.

يذكر أن التقرير الطبى الذى قدمه مدير المستشفى لمحافظ كفر الشيخ، أكد فيه أن المستشفى العام استقبلت الحالة، عصر يوم الأحد، الموافق 25 مارس الماضى، وتم حجزها بقسم الحروق، وكانت تعانى من حروق من الدرجات الثالثة والرابعة بنسبة 60 % من مساحة الجسم، وموزعة بين الطرفين العلويين متفحمين، وغرغرينة شديدة بالطرف العلوى الأيمن حتى مفصل الكتف، وقصور شديد بالتغذية الدموية للطرف العلوى الأيسر مع تفحم بعدد كبير من العضلات، ومفصل الكتف الأيسر وتفحم بالجلد المغطى بالبطن والصدر من الأمام والجانبين، وتفحم بأجزاء أخرى بالجسم، وكانت فى شبه غيبوبة، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تبين وجود تجمع شديد بالبطن وتم عمل إنعاش للحالة بإعطائها العلاجات والمحاليل والأدوية اللازمة لإعادة النبض والضغط واستقرار التنفس واستقرار الحالة العامة بالعناية المركزة للجراحات، وكانت تعانى من ارتفاع حاد واختلال بوظائف الكبد وفشل حاد طارئ بوظائف الكبد والكلى .

وأضاف التقرير، أنه تم تشكيل لجنة بمعرفة مدير المستشفى مكون من رؤساء أقسام الجراحة والعامة وجراحة التجميل والحروق، وجراحات العظام والباطنة والعناية المركزة والأوعدية الدموية لمناظرة الحالة وأخذ القرار الطبى اللازم لحالة المريضة، وتم أخذ قرارات بمحورين الأول السعى لتحويل الحالة إلى مركز طبى متقدم بإحدى الجامعات، وتم الاتصال والتنسيق بمستشفى الجمعية الشرعية الرئيسية "أحمد عرابى" ومستشفى جامعة الأزهر، ومستشفى الحسين الجامعى، ومستشفى المنصورة الجامعي، ومستشفى طنطا الجامعى، وتم تحويل المريضة لمستشفى طنطا الجامعى برعاية أخصائى جراحة وتجميل وحروق ومرافته للحالة بسيارة إسعاف مجهزة، وبرغم التنسيق رفض الطبيب النوبتجى ورئيس الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعى قبول الحالة، وأفاد باحتياجها لإمكانيات أعلى من امكانيات مستشفى طنطا الجامعى ، وفى يوم 31 مارس الماضى بعد 5 أيام من حجز الحالة، تم اتخاذ قرار اللجنة المكونة من رؤساء الأقسام السابقين، إجراء بتر جراحى كلى للطرف العلوى الأيمن ، وتنظيف وبتر جراحى جزئى للجلد والعضلات الميته والمتفحمه بالطرف العلوى الأيسر ، وطبقات البطن والفخذين، وذلك فى محاولة للحفاظ على حياة المريضة من تسمم والغرغرينة وتم تنفيذ القرار ةأجراء العمليات يوم 2 أبريل.

وأضاف التقرير الطبى أنه تم متابعة الحالة والغيارات الجراحية والعلاجات الدوائية بالعناية المركزة عن طريق أطباء جراحة وتجميل والحروق والعناية المركزة والعظام والتخدير وبعد استقرار الحالة، حدث نزيف شديد من مكان عملية البتر يوم السبت الموافق 7 أبريل الجارى والخميس 12 أبريل والاثنين 16 ابريل، وتبين وجود تفحم شديد فى أماكن مختلفه من الشريان والوريد القريب من القلب والرئة اليمنى، وفى كل مرة يتم التعامل ووقف النزيف بالعمليات الجراحية المعروفة واعطاء دم وبلازما وأدوية لوقف النزيق وفى يوم الاثنين الماضى، ساءت حالة التنفس لدى المريضة وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى بمتابعة ورعاية أطباء العناية المركزة والتجميل والحروق والباطنة والتخدير، وأوصى التقرير بتحويل الحالة إلى مركز طبى وجامعى أو عسكرى متقدم لاستكمال العلاج .