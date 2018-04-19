وصول 600 رأس ماشية لميناء غرب بورسعيد







بورسعيد – محمد فرج

إستقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم الخميس سفينة البضائع العامة RASHA LADY 600 رأ سا من الماشية الحية

وذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس خلال بيانا لها اليوم الخميس أن السفينة LADYRASHA تحمل جنسية تنزانيا ويبلغ طولها 75 مترا ويصل الغاطس 5 أمتار وتحمل 600 رأسا من الماشية الحية وجارى تفريغ الحمولة بالميناء .

وأضاف البيان خروج 1 سفينة فضلا عن وجود 2 سفينة على أرصفة الميناء ومن المنتظر دخول سفينة لافتا البيان تقديم كافة التسهيلات لدخول وخروج السفن من وإلى موانئ بورسعيد .