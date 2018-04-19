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وصول 600 رأس ماشية لميناء غرب بورسعيد

الخميس، 19 أبريل 2018 11:25 ص
وصول 600 رأس ماشية لميناء غرب بورسعيد مواشي - ارشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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إستقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم الخميس سفينة البضائع العامة RASHA  LADY 600 رأ سا  من الماشية  الحية 
 
 
وذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس خلال بيانا لها اليوم الخميس أن السفينة LADYRASHA  تحمل جنسية تنزانيا ويبلغ طولها 75 مترا ويصل الغاطس 5 أمتار وتحمل 600 رأسا من الماشية الحية وجارى  تفريغ الحمولة بالميناء .
 
 
وأضاف البيان خروج 1 سفينة فضلا عن وجود 2 سفينة على أرصفة الميناء ومن المنتظر دخول سفينة لافتا البيان تقديم كافة التسهيلات لدخول وخروج السفن من وإلى موانئ بورسعيد .
 

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