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وزير خارجية فرنسا يدعو لاستئناف المحادثات لإيجاد مخرج للأزمة السورية

الخميس، 19 أبريل 2018 11:31 م
وزير خارجية فرنسا يدعو لاستئناف المحادثات لإيجاد مخرج للأزمة السورية وزير خارجية فرنسا لودريان


(أ ش أ)
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دعا وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان اليوم الخميس الى ضرورة استئناف المحادثات لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ سبع أعوام والتى خلفت 400 ألف قتيل وملايين النازحين.

وقال لودريان - فى مقابلة اليوم مع قناة (بى اف ام تى في) الإخبارية - إنه من مصلحة الروس وكافة الأطراف المعنية ايجاد مخرج للأزمة السورية ، مشيرا الى تحرك بلاده من خلال مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار ينص على التخلى عن الأسلحة الكيميائيةً ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات للمحتاجين وإطلاق عملية سياسية تشمل اصلاحا دستوريا واستحقاقا انتخابيا.

وأضاف إنه على الروس والأتراك والإيرانيين وكذلك الشركاء الآخرين لا سيما الولايات المتحدة أن يضغطوا من أجل العودة للمسار السياسي.

وأشار لودريان ، من ناحية أخرى ، إلى أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا حتى الآن من دخول موقع الهجوم الكيميائى المزعوم فى مدينة دوما السوريةً بالرغم من تواجدهم بسوريا منذ عدة أيام.

وأكد أنه فى يوم 7 أبريل وقع هجومان بالأسلحة الكيميائية فى دوما ، وأن فرنسا علمت بالأمر من خلال العديد من إفادات شهود العيان والصور والفيديوهات وتقارير المنظمات الطبية العاملة فى سوريا منذ عام 2011 ، مستبعدا حدوث أى تلاعب ممكن.

وحول العلاقات الفرنسية الأمريكية فى ظل زيارة الرئيس ماكرون المرتقبة للولايات المتحدة يوم الاثنين ، أشار لودريان إلى وجود نقاط خلافية بين البلدين بشأن المناخ وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل دون أى تفاوض أو تشاور ، وحول الاتفاق النووى الايرانى وبعض القضايا التجارية ، مؤكدا أن النزعة الانعزالية للولايات المتحدة لها تداعيات على الأنشطة الاقتصادية الأوروبية.

وحذر لودريان من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى الموقع فى فيينا فى عام 2015 قد يدفع طهران للانسحاب منه أيضا وإعادة تطوير برنامجها لاقتناء السلاح النووى ، وهو أمر سيثير قلق الدول المجاورة لها ، وكذلك على الصعيد الدولي.

 


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