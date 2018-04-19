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وزير خارجية الوفاق الليبية يلتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة

الخميس، 19 أبريل 2018 03:06 م
وزير خارجية الوفاق الليبية يلتقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سياله


طرابلس (أ ش أ)
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التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سياله، بديوان الوزارة بطرابلس، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) بطرابلس نقلا عن سلامة - فى تصريح له عقب اللقاء - "إنه تم خلال اللقاء بحث النتائج الإيجابية التى خرجت بها ليبيا من القمة العربية الـ29، التى استضافتها المملكة العربية السعودية، ومن اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا".

وتابع "كان لى الشرف بأننى حضرت هذين الاجتماعين الإقليميين إلى جانب وزير الخارجية فى ليبيا، وبحثنا اليوم كيفية استثمار نتائج هذين الاجتماعين الإقليميين المهمين لمصلحة سيادة ليبيا، واستقلالها وسلامة حدودها وأهلها".


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